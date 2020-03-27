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Долгое время трассировка лучей была прерогативой дорогих видеокарт NVIDIA RTX, стоимость на которые стартовала от 350 долларов. Игровые приставки следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X также получат возможность аппаратной трассировки лучей, но случится это нескоро. Мало того, игровые приставки не имеют никакого отношения к компьютерам, которые дороги сердцу каждого оверклокера.

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После долгих раздумий NVIDIA объявила о выпуске RTX Global Illumination SDK 1.0. Это большой набор инструментов с открытым исходным кодом, который позволит реализовать множество продвинутых эффектов на видеокартах, имеющих совместимость с DirectX Raytracing (DXR). На самом деле это довольно спорный шаг, ведь речь идёт о картах Intel Xe и AMD RDNA2, которые наверняка имеют собственные алгоритмы реализации этой функции.

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Как вам такая информация? По мнению экспертов, это позволит реализовать трассировку лучей даже на видеокартах, на которых нет аппаратной поддержки этой возможности. Владельцам видеокарт типа Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060 это не принесёт существенных преимуществ, ведь нужно помнить о том, что трассировка лучей довольно требовательная технология. А вот тем, кто купил Radeon RX 5700 и RX 5700 ХТ, можно радоваться, надеясь на скорую реализацию этой технологии.