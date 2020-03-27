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Буквально вчера появились сведения о том, что флагманский процессор Intel Core i9-10900K, относящийся к 10-му поколению, поступит в продажу в мае 2020 года. Одним из минусов новых чипов могут оказаться цены, которые превысят стоимость моделей 9-го поколения. Сегодня появились очередные тесты, которые показали потенциал новых процессоров, который значительно выше, чем предполагалось. Так, разница между текущим девятым и следующим десятым поколением чипов Intel оказалась больше 20%.

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Core i9-10900K прошёл тестирование в популярном бенчмарке Geekbench. Напомним, перед нами 10-ядерный 20-поточный чип, способный разгоняться до 5.3 ГГц на одном ядре и до 4.8 ГГц на всех ядрах. Заявленное TDP составит 125 Вт, но, вполне вероятно, что на высоких частотах этот показатель превысит 300 ВТ. Новая модель сравнивалась с флагманским Core i9-9900KS, который уже выведен из продажи на большинстве рынков и славится тем, что может работать на тактовой частоте в 5 ГГц на всех восьми ядрах.

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Как видите, в одноядерном режиме разница минимальна. Судя по всему, существующая архитектура исчерпала возможности увеличения этого показателя. Однако, всё становится интереснее, когда мы начинаем многоядерные показатели. Так, Core i9-9900KS в этой дисциплине набирает 9 458 баллов, а новый Core i9-10900K – 11 390 баллов. Это более чем на 20% превышает показатели самого производительного процессора текущего поколения. Результат впечатляет. Многие процессоры десятого поколения получили дополнительные бонусы. Это и тактовые частоты, и многопоточность. Будем надеяться, что прирост в 20% будет соблюдён не только для флагманского процессора.