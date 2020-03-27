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10-ядерный Intel Core i9-10900K поступит в продажу в мае 2020 года

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Сказать, что миллионы пользователей ждут процессоры Intel Core 10-го поколения, нельзя. Несмотря на скепсис экспертов, покупатель обязательно найдётся. Будут ли они популярны настолько, как 9-е поколение, большой вопрос, но определённые преимущества у них есть. Прежде всего – это технология многопоточности, которую получат даже самые бюджетные Core i3. Не стоит сбрасывать со счетов и повышенные тактовые частоты, благородя которым в играх Intel будет царить как минимум до появления процессоров AMD Ryzen 4000-й серии. 

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Одним словом, мы с вами знаем о будущих процессорах столько, что уже полностью готовы к их появлению в продаже. Казалось, что коронавирус сделает нашу встречу невозможной, но, судя по утечкам, такая встреча может состояться уже в мае.

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На 30 апреля намечен большой анонс, во время которого будут раскрыты все карты. Кроме процессоров нам удастся увидеть материнские платы на новом LGA1200, который несовместим с текущим поколением чипов. А вот продажи начнутся позднее, впрочем, как и первые тесты, которых придётся подождать до середины мая, когда спадёт эмбарго. Каким будет 10-е поколение, нам ещё только предстоит узнать, но уже сейчас ясно, что всё внимание многих экспертов сосредоточено на 11-м - Rocket Lake-S, которое также будет построено на 14-нм техпроцессе, но принесёт долгожданные улучшения, подробнее о которых можно почитать отдельно. 

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Что до цен, то ждать от Intel манны небесной не стоит. Процессоры получатся горячими, дорогими и неэнергоэффективными. 

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DWORD
05:58
я тут случайно обнаружил амд 3600 дешевле 9600кф на пару тысяч,но мамка на амд х570 начинается с 12-14 штук тоесть для амд мамки дороже чем для синих. :)
10-ядерный Intel Core i9-10900K поступит в продажу в мае 2020 года
Лев Котов
05:51
Ну а че б и нет, интелбой любые деньги отдаст чтоб порвать амидэ 3600 на 15%
10-ядерный Intel Core i9-10900K поступит в продажу в мае 2020 года
PaulERm
05:39
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