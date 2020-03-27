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Большинство продаваемых ноутбуков построены на процессорах Intel. Наиболее продвинутые модели имеют дискретную видеокарту, которая позволяет играть в самые современные игры на маленьком компактном устройстве. При этом, большая часть мобильных процессоров обладает собственным графическим ядром, которое простаивает во время запуска игр. По крайней мере так обстоят дела сейчас. Судя по всему, Intel собирается повысить привлекательность своих процессоров за счёт новой технологии объединения дискретной видеокарты и собственного интегрированного чипа. Со слов представителя компании Intel мы знаем, что новая версия DirectX 12 Ultimate способна соединить iGPU с dGPU в единый тандем, существенно повысив производительность системы. Есть два варианта использования такой технологии:

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Уже в текущем году выйдет дискретная видеокарта Intel Xe. Есть большая вероятность, что текущая технология будет работать только в тандеме Intel + Intel. Это автоматически сделает видеокарту более быстрой, позволив ей обойти гораздо более дорогих конкурентов. Кроме того, такой тандем отлично сработает на настольных процессорах Intel Core, которые страдают от конкуренции с чипами AMD.

Intel вполне может сделать такую технологию активной и для видеокарт конкурентов, тем самым повышая продажи собственных процессоров, ведь никто из пользователей не откажется получить бесплатный прирост fps, если для этого всего лишь нужно купить процессор Intel, а не AMD.

Информация, представленная выше, не является окончательной, ведь пока никаких решений представлено не было. Однако, это официальная позиция Intel, которая была озвучена во время онлайн-конференции GDC.