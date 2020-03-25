Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже долгое время ходят слухи о 8-ядерном 16-поточном мобильном процессоре Ryzen 9 4900HS от AMD семейства Renoir. Он должен стать флагманом линейки процессоров, доказав способность красных выпускать производительные чипы для ноутбуков. Сегодня перед нами очередная утечка, в которой значится именно этот процессор. Есть некоторые сомнения, в правильности методики оценки, но в целом результаты достойны изучения.

реклама

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 был протестирован в userbenchmark. На борту у новинки значатся: 16 Гб оперативной памяти, работающей на тактовой частоте 3 200 МГц, быстрый накопитель и интегрированная видеокарта. Всё это работало под управлением ОС Windows 10. Ryzen 9 4900HS функционировал на штатной тактовой частоте 3 ГГц, в режиме буста до 4.15 ГГц. Всё это позволило ему обойти настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X. Что любопытно, TDP мобильного процессора значится на уровне 35 Вт, в то время как настольный Ryzen 7 3700X выходит за 65 ВТ.

реклама

реклама

С показателями производительности можно ознакомиться в табличке выше. Что любопытно, новичку уступил даже Ryzen 9 3950X, который является одним из самых быстрых чипов на рынке. Что же, если AMD действительно удалось сделать настолько мощный чип, то дела у конкурента в лице Intel совсем плохи.