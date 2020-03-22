Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда точно поступят в продажу процессоры Intel Core 10-го поколения, неизвестно. Вполне возможно, что, если бы не коронавирус, уже в апреле наши читатели смогли бы обновить свой компьютер, получив производительный 10-ядерный Intel Core i9-10900K, который способен разгоняться в автоматическом режиме до 5.3 ГГц. Казалось бы, такой потенциал должен демонстрировать огромный отрыв от Ryzen 3000-й серии, однако, новые сведения красноречиво говорят об обратном.

реклама

реклама

Первым делом ознакомьтесь со спецификациями процессоров Intel. Главной их особенностью стала многопоточность и повышенные тактовые частоты. Судя по всему, наиболее популярным окажется Intel Core i5-10400, который принадлежи к среднебюджетным чипам, а значит получит заманчивый ценник. Мало того, его производительность значительно выше, чем у геймерского Core i5-9600K, слегка уступая Core i7 9700K.

реклама