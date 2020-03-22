Стала известна реальная производительность настольных процессоров Intel Core 10-го поколения
Когда точно поступят в продажу процессоры Intel Core 10-го поколения, неизвестно. Вполне возможно, что, если бы не коронавирус, уже в апреле наши читатели смогли бы обновить свой компьютер, получив производительный 10-ядерный Intel Core i9-10900K, который способен разгоняться в автоматическом режиме до 5.3 ГГц. Казалось бы, такой потенциал должен демонстрировать огромный отрыв от Ryzen 3000-й серии, однако, новые сведения красноречиво говорят об обратном.
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рекламаПервым делом ознакомьтесь со спецификациями процессоров Intel. Главной их особенностью стала многопоточность и повышенные тактовые частоты. Судя по всему, наиболее популярным окажется Intel Core i5-10400, который принадлежи к среднебюджетным чипам, а значит получит заманчивый ценник. Мало того, его производительность значительно выше, чем у геймерского Core i5-9600K, слегка уступая Core i7 9700K.
рекламаСказать, что прироста нет совсем, нельзя. Ясно, что мы ожидали более продвинутую производительность. Между тем, не стоит забывать, что перед нами процессоры, изготовленные по нормам 14-нм техпроцесса, в то время как у конкурента уже состоялся переход на семь нанометров. Эта информация точно не прибавит вам лишней производительности, но сможет пояснить, почему в рамках 10-го и 11-го поколения Intel не сможет обойти AMD по показателю производительности в многопотоке.
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