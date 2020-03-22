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Сегодня мы уже сообщали об утечке неизвестного процессора 11-го поколения, который продемонстрировал впечатляющий уровень интегрированной графики. Следом за этой информацией стало известно, что настольные процессоры Rocket Lake-S 11-го поколения прибудут в конце 2020 года.

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Судя по всему, дата начала продаж будет зависеть от того, насколько быстро сможет AMD вывести на рынок свои настольные процессоры Ryzen 4000, основанные на перспективной архитектуре Zen3. Важно отметить, что они получат поддержку PCIe 4.0, а также продвинутую интегрированную графику Xe. Новые процессоры Intel Core будут основаны на всё том же 14-нм техпроцессе, который синие удачно эксплуатирую последние несколько лет. Несмотря на это, эксперты заявляют о значительном повышении IPC как в однопотоке, так и общей производительности Rocket Lake-S.

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Стоит отметить, что до сих пор на рынок не выведены настольные процессоры Intel Core 10-го поколения, которые из-за эпидемии коронавируса могут задержаться до осени 2020 года. В этом аспекте практичность выведения на рынок сразу двух линеек кажется нелогичной. Эксперты указывают на то, что у Intel может не хватить производственных мощностей, что негативно скажется как на ценах, так и на дефиците продукции.