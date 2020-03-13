Китайская версия видеокарты Radeon RX 590 может порадовать поклонников AMD очень низкой ценой
Судя по всему, с последствиями коронавируса полупроводниковая отрасль будет бороться ещё очень долго. Контрактный производитель TSMC перегружен. Рынок готов принять ещё больше бюджетных видеокарт, которые отлично продаются в развивающихся странах с растущей экономикой. Как выйти из такого на первый взгляд сложного положения? У AMD есть отличное решение.
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Недавно стало известно, что красные планируют вернуть в продажу видеокарту Radeon RX 590. Первые утечки подтвердили, что на самом деле это будет урезанная версия, которая больше похожа на RX 580. Что любопытно, она не поступит на другие рынки, кроме китайского.
рекламаОграничения коснулись тактовой частоты, которая примерно на 10% уступает показателям обычной версии RX 590. Также указывается, что вместо привычного 12-нм техпроцесса используется 14-нм, такой же, как и в младшей версии RX 580. Это означает, что на складах у AMD скопилось достаточно чипов Polaris 20, которым она нашла отличное применение.
рекламаПо мнению экспертов, производительность новой RX 590 GME будет ровно такой же, как и у RX 580 с той лишь разницей, что AMD планирует обеспечить достаточное количество видеокарт, а уходящую с рынка RX 580 купить довольно проблематично. Продажи могут стартовать в любой момент. Успех новинки будет полностью зависеть от цены, которая на китайском рынке может быть очень заманчивой, поскольку это один из ключевых рынков для сбыта своей продукции как AMD, так и Nvidia.
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