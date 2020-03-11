Стоило авторам первого обзора Radeon RX 590 GME пояснить, что для видеокарт этой модели не предусмотрены эталонные частоты, как на китайском зеркале сайта AMD новинка явила всему остальному миру свои рекомендованные характеристики. От Radeon RX 590, напомним, новинка отличается техпроцессом и уровнем энергопотребления, а также более низкими частотами.

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Источник изображения: AMD

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Если для Radeon RX 590 указаны частоты графического процессора 1469/1545 МГц, то Radeon RX 590 GME демонстрирует иные значения – 1257/1380 МГц. Это заметно ниже, чем предложили те партнёры AMD, которые взялись за выпуск Radeon RX 590 GME. Соответственно, при попытке оценить уровень быстродействия серийных видеокарт нужно ориентироваться на характеристики конкретного экземпляра.