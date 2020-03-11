Частоты Radeon RX 590 GME упоминаются на китайском сайте AMD
Стоило авторам первого обзора Radeon RX 590 GME пояснить, что для видеокарт этой модели не предусмотрены эталонные частоты, как на китайском зеркале сайта AMD новинка явила всему остальному миру свои рекомендованные характеристики. От Radeon RX 590, напомним, новинка отличается техпроцессом и уровнем энергопотребления, а также более низкими частотами.
реклама
рекламаЕсли для Radeon RX 590 указаны частоты графического процессора 1469/1545 МГц, то Radeon RX 590 GME демонстрирует иные значения – 1257/1380 МГц. Это заметно ниже, чем предложили те партнёры AMD, которые взялись за выпуск Radeon RX 590 GME. Соответственно, при попытке оценить уровень быстродействия серийных видеокарт нужно ориентироваться на характеристики конкретного экземпляра.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила