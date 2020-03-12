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Производительность Sony PlayStation 5 Pro может оказаться выше чем у GeForce RTX 2080 Ti

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Последние утечки об игровой приставке следующего поколения показали, что геймеров ждёт очень существенный прирост производительности по сравнению с текущей версией консоли. Одной из главных фишек оказалась пиковая производительность на уровне 13.3 TFLOPS. Судя по всему – это далеко не самая мощная версия PlayStation 5. 

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Новая утечка не указывает прямо на принадлежность к более дорогой версии Sony PlayStation 5 Pro, но несколько намёков на это всё же есть. Первое: заявленная производительность системы равна 15,1 TFLOPS. Это на 15% выше ранее опубликованных данных. Второе: в первой версии мы видели следующее количество оперативной памяти: 16 ГБ GDDR6 + 4 ГБ DDR4. Сейчас речь идёт о 16 ГБ GDDR6 + 8 ГБ DDR4, что более чем на 20% превышает первые показатели. 

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Также в утечке содержится фотография предполагаемого прототипа игровой приставки, что выгодно отличает его от нарисованных энтузиастами картинок. Тем не менее, утверждать, что эта информация окажется точной, пока нельзя. Sony хранит молчание, не раскрывая секретных сведений больше, чем того требуется. А это именно такая маркетинговая политика, которая призвана поддерживать постоянный интерес, привлекая в ряды будущих покупателей всё больше людей.  

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