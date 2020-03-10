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Коронавирус до сих пор остаётся одной из главных проблем полупроводниковой отрасли. Совсем недавно мы видели отчёт, согласно которому игровые приставки следующего поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X могут выйти позднее намеченных сроков конца 2020 года. Некоторого оптимизма добавляет информация о новых фишках консоли от Sony. Тем не менее, точных данных о характеристиках процессора и видеокарты у нас до сих пор не было.

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Новая утечка позволяет узнать, что будет внутри самой ожидаемой игровой приставки.

Видеокарта : 13.3 TFLOPS, построенная на архитектуре RDNA 2, работающая на тактовой частоте 1.7 ГГц. Заявлено использование 60-ти вычислительных блоков.

: 13.3 TFLOPS, построенная на архитектуре RDNA 2, работающая на тактовой частоте 1.7 ГГц. Заявлено использование 60-ти вычислительных блоков. Процессор : 8-ядерный, построенный на архитектуре AMD Zen2. Тактовая частота 3.4 ГГц. Сообщается, что Sony пытается увеличить этот показатель до 3.7 ГГц.

: 8-ядерный, построенный на архитектуре AMD Zen2. Тактовая частота 3.4 ГГц. Сообщается, что Sony пытается увеличить этот показатель до 3.7 ГГц. ОЗУ : 16 ГБ стандарта GDDR6, а также 4 ГБ DDR4.

: 16 ГБ стандарта GDDR6, а также 4 ГБ DDR4. SSD: 1 Тб, на максимальной скорости до 5.5 Гб/с.

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Дополнительно сообщается об отдельных тензорных ядрах, а также 3D Audio чипе. Также будет полная обратная совместимость с любой игрой из предыдущих версий игровой приставки PlayStation. Усовершенствованный Dual Shock 5 с тактильными триггерами, мониторами сердцебиения и встроенным микрофоном и продвинутый ИИ, умеющий проходить игры за вас.

Эксперты сообщают, что ОЗУ могло быть и больше, но, скорее всего, будет PRO-версия, в которой установят 24+ Гб оперативной памяти. Во всём остальном перед нами продвинутая консоль, производительности которой хватит на много лет вперёд: настоящий Next Gen.