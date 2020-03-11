Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Представители двух лагерей AMD и Intel долгое время спорят о том, у кого процессоры горячее, а кому хватит небольшого кулера для полноценной работы. Прийти к единому мнению пока не удалось. Возможно, ответ даст блогер, ведущий «Самурайский канал».

реклама

Ранее блогер уже отличился тем, что пробовал поджаривать кусочки сырого мяса. Результат получился не очень, поскольку жир капал на плату, после чего комплектующие пришлось выбросить. Сейчас же представитель Самурайского канала пошёл куда дальше. Он вооружился небольшой сковородой, на которой и проводил все манипуляции.

реклама

В качестве подопечного использовался процессор AMD Phenom II. К сожалению, мы не знаем, сколько на открытом стенде было оперативной памяти, а также тип операционной системы и видеокарты, а также о том, насколько всё это влияет на вкус блюда.

реклама

Для того чтобы не спалить процессор, блогер смазал его термопастой и приступил к приготовлению карри. Вообще приготовленное блюдо не совсем похоже на карри, однако выглядит оно вполне съедобно. Если у вас отключат газ, помните, вы всегда можете достать из чулана свой старый ПК и приготовить на нём вкусный обед. Главное не ставьте Линукс, там нет DirectX, без которого пища будет лишена всех питательных веществ.