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Во время дня финансового аналитика AMD представила крайне мало полезной информации. Как правило, всё это мы уже видели в предыдущих утечках. Именно поэтому аналитики с особым вниманием подошли к изучению статистических данных, озвученных руководством компании. Наиболее интересными выглядят цифры продаж процессоров за последние три года, о них мы и поговорим в данном материале.

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Первое поколение процессоров Ryzen вышло в 2017 году. Второе – в 2018 и третье – в 2019 году. Продажи за эти годы составили 23 миллиона, 31 миллион и 43 миллиона в соответствии с названными выше годами. Общее число продаж 97 миллионов. Темпы роста за 2018-2019 года равняются 35 и 39%. Это очень впечатляющие цифры. Впечатляющие до того момента, как мы не узнаем, что, несмотря на передовые технологии процессоров Ryzen, AMD удалось занять всего 17% рынка.

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