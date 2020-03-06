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Начало продаж процессоров Intel Core 10-го поколения ожидается в самое ближайшее время. Это может случиться как в конце марта, так и в апреле. Судя по всему, ждать большой прирост производительности не стоит. Скорее всего он будет укладываться в увеличение ядер и тактовых частот.

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Известно, что не менее четырёх процессоров смогут работать на тактовых частотах выше 5 ГГц. Это вызывает некоторые беспокойства, поскольку неясно, чем охлаждать такие прожорливые чипы. Какой бы ни была реальная производительность этих процессоров, их ещё нужно купить. Эксперты высказывали опасения, что Intel планирует поставить на новые чипы повышенную цену, оставив стоимость текущего поколения как есть. Как стало известно, ожидается большое переосмысление цен на девятое поколение процессоров.

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Судя по всему, новые процессоры придут на смену текущему поколению не только в плане позиционирования, но и в плане стоимости. Проще говоря, Comet Lake получат те же цены, по которым сейчас продаётся девятое поколения процессоров. Таким образом у покупателей будет выбор: купить обновлённые чипы по стандартным ценам или взять девятое поколение, по очень приятной и выгодной стоимости. Насколько конкретно снизят цены на текущее поколение, неясно. В любом случае, это будет отличный подарок для многих пользователей, которые планируют купить мощный компьютер на 5 лет вперёд.