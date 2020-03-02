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Новые процессоры Intel Core 10-го поколения выйдут не раньше апреля. Точно информации нет. Вероятно, Intel до сих пор не может решить проблему с перегревом или наладить достаточное их количество для удовлетворения повышенного спроса. По мнению экспертов, ждать каких-либо серьёзных прорывов не стоит. Скорее всего будет прирост производительности на 5%, что отлично укладывается в парадигму синих, в рамках которой они движутся последние десять лет.

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Сегодня перед нами очередное тестирование процессора Core i9-10980HK. Это 8-ядерный 16-поточный чип с тактовой частотой 5.2 ГГц на все ядра. По логике он должен значительно превосходить своего предшественника - Core i9-9980HK. Однако, текущее тестирование снова подтвердило, что прирост будет минимальным.

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