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Мы уже неоднократно видели тестирование производительных гибридных процессоров AMD Ryzen 7 4800HS, которые станут не просто конкурентами ещё не вышедших мобильных чипов Intel Core 10-го поколения, но и уже сейчас демонстрируют очень высокие характеристики производительности. Казалось бы, Intel должна снизить стоимость своих продуктов и попытаться отыграть потерянную часть рынка. Похоже на то, что наша с вами логика обходит компанию Intel, которая снова решила поставить на ещё не вышедшие процессоры заоблачную цену.

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Уже известно , что ноутбуки на процессорах Ryzen 4000-й серии поступят в продажу в начале апреля. Это будут различные модели , которые предложат до восьми физических ядер и 16 потоков. Часть из этих устройств уже прописалась на сайте Аsus, на основании чего и можно делать некоторые выводы.

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Так, одна из наиболее дорогих моделей с 15.6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080р построена на процессоре Ryzen 7 4800H. Она имеет мощную видеокарту GeForce RTX 2060. Также у неё есть твердотельный накопитель на 1 Тб и 16 Гб оперативной памяти. Новинка получила ценник в 1622 доллара.

Если же как следует изучить ассортимент магазина, то можно заметить, что в продаже присутствует модель на базе Intel Core i7-9750H, которая стоит более 1800 долларов, предлагая менее производительную видеокарту. С учётов видеокарты, разница в цене между флагманскими процессорами составляет около 250 долларов. Цены представлены в швейцарских франках с курсом 1.02 доллара к франку. Неужели Intel снова наступает на старые добрые грабли?