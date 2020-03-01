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10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K демонстрирует очень слабую производительность, уступая даже AMD Ryzen 9 3900X

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Из последних утечек мы уже знаем, что оба 10-ядерных процессора Intel Core 10-го поколения смогут разгоняться выше 5 ГГц. Это очень впечатляющие показатели, учитывая, что перед нами всё тот же 14-нм техпроцесс. Не так давно мы видели результаты тестов одного из чипов Core i9-10900K, которому удалось обогнать 12-ядерный Ryzen 9 3900X на 4%. Тогда новинка работала на тактовой частоте 5.1 ГГц. Сейчас в руки экспертов попали новые тесты, которые не обрадуют синюю команду.

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Итак, оба процессора прошли тестирование в бенчмарке 3DMark Firestrike. Тестовый стенд Intel состоял из 32 Гб оперативной памяти, работающей на тактовой частоте 3200 МГц. Об условиях тестирования красного чипа ничего не известно, кроме того, что он был не разогнан.

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Как видите, Intel Core i9-10900K набирает 27 536 баллов. При этом AMD Ryzen 9 3900X получил 30 415. Разница небольшая, но важно помнить, что процессор AMD уже давно продаётся на рыке, в то время как синие находятся в роли догоняющих. Именно поэтому в таких тестах Core i9-10900K должен набирать больше баллов. Кроме того, нужно помнить о том, что тактовая частота Ryzen 9 3900X гораздо меньше таковой у Core i9-10900K. 

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Эксперты полагают, что 10-е поколение процессоров Intel Core не принесёт ожидаемого прироста, а значит AMD продолжит лидировать в рабочих задачах, а также останется универсальным решением. Не стоит забывать о том, что процессоры AMD обладают повышенным заделом на прочность, о котором мы ранее уже писали

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ambient
21:20
там минимум будет 300W
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K демонстрирует очень слабую производительность, уступая даже AMD Ryzen 9 3900X
Inn Dar
21:19
Фигня.... ожидал большего
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Alex TOPMAN
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indieeugene
21:15
Такой старый, а все еще даун
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kent160
21:15
Он будет где-то уровня 3900 без x.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K демонстрирует очень слабую производительность, уступая даже AMD Ryzen 9 3900X
Bare_Metal
21:13
Это говно никому не надо. Даже если бы оно не работало вообще ни на каких процессорах, никто бы и не заметил.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K демонстрирует очень слабую производительность, уступая даже AMD Ryzen 9 3900X
stockclock
21:12
При 1080 упор в видюху обеспечен.
Сколько ядер нужно современным играм: 9 игр против 6-ядерного, 8-ядерного и 12-ядерного процессора по версии Hardwaretimes
Kopcheniy
21:10
Решил не тратить на это время. Простой таблички было вполне достаточно. Тут фейки и похуже встречаются
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Kopcheniy
21:10
Причем забесплатно :D
Возможные характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6000 стали достоянием общественности
Ты нищий амудодятел
21:10
ахахахахаха https://www.gametech.ru/news/65010/ бета-тестер детектид
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K демонстрирует очень слабую производительность, уступая даже AMD Ryzen 9 3900X
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