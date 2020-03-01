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Из последних утечек мы уже знаем, что оба 10-ядерных процессора Intel Core 10-го поколения смогут разгоняться выше 5 ГГц. Это очень впечатляющие показатели, учитывая, что перед нами всё тот же 14-нм техпроцесс. Не так давно мы видели результаты тестов одного из чипов Core i9-10900K, которому удалось обогнать 12-ядерный Ryzen 9 3900X на 4%. Тогда новинка работала на тактовой частоте 5.1 ГГц. Сейчас в руки экспертов попали новые тесты, которые не обрадуют синюю команду.

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Итак, оба процессора прошли тестирование в бенчмарке 3DMark Firestrike. Тестовый стенд Intel состоял из 32 Гб оперативной памяти, работающей на тактовой частоте 3200 МГц. Об условиях тестирования красного чипа ничего не известно, кроме того, что он был не разогнан.

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Как видите, Intel Core i9-10900K набирает 27 536 баллов. При этом AMD Ryzen 9 3900X получил 30 415. Разница небольшая, но важно помнить, что процессор AMD уже давно продаётся на рыке, в то время как синие находятся в роли догоняющих. Именно поэтому в таких тестах Core i9-10900K должен набирать больше баллов. Кроме того, нужно помнить о том, что тактовая частота Ryzen 9 3900X гораздо меньше таковой у Core i9-10900K.

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