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На недавней конференции IEEE ISSCC AMD провела большую презентацию, во время которой продемонстрировала несколько любопытных слайдов. Как обычно, информации было слишком много, поэтому эти два слайда заметили не сразу. Тем не менее, их содержание смогло приоткрыть завесу на заработки компании, а также на её потенциальные возможности по снижению цены.

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В 2019 году AMD пошла на очень рискованный шаг: все новые процессоры создавались с применением многочипового модуля, названного чиплетом. С применением 7-нм технологии это позволило создавать настольные 16-ядерные процессоры для сокета AM4, используя два чиплета. А также до 64-ядер, используя восемь чиплетов на сокетах SP3r3 и sTRX4.

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Изучая слайды становится ясно, что, благодаря новому подходу, стоимость производства сократилась на 40% по сравнению с предыдущим поколением на 12-нм техпроцессе. AMD указывает, что, если бы кристалл был монолитным, это бы увеличило стоимость готовых процессоров на 125%. А ведь именно такие чипы производит Intel.

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Снижать цены пока никто не планирует, тем не менее, эксперты полагают, что в случае необходимости, у красных есть огромный запас прочности. Возможно, Intel и обладает миллиардами долларов на счету, но возможности снизить цену на все свои процессоры на 40%, оставаясь в прибыли, у них нет.