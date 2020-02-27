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Процессоры Intel Core 10-го поколения буквально стоят на пороге. В сети появляется всё больше утечек, которые демонстрируют их потенциал. Время от времени мы видим разочаровывающие результаты, однако они, как правило, связаны с потреблением энергии. Так, известно, что наиболее продвинутые чипы будут иметь гораздо больший TDP, чем текущее поколение.

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Несмотря на такие вести, настоящих геймеров не интересуют такие мелочи, как квартплата. Именно для подобных бескомпромиссных энтузиастов Intel приготовила настоящий сюрприз: судя по всему, не менее четырёх процессоров будут брать 5 ГГц в турбобусте.

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Прежде всего – это 10-ядерный Core i9-10900K. Даже фанаты Intel опасаются, что под него придётся покупать галон жидкого азота и блок питания на 1 000 Вт.

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Не стоит забывать и о 10-ядерныом Core i9-10900KF, он будет лишён встроенной графики, во всём остальном это тот же горячий камень, о котором велась речь выше.

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Ещё два подтверждённых кандидата на преодоление заветных пяти гигагерц – это Core i7-10700K и версия КF, без встроенной графики. Таким образом, как минимум 4 процессора новой линейки смогут перешагнуть 5 ГГц на воздухе. Такого ещё никогда не было. Видимо, нам стоит ожидать новых рекордов в новых играх. Будем надеяться, что процессоры AMD Ryzen 4000-й серии смогут также предложить повышенные тактовые частоты и отличный разгонный потенциал.