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Пока Intel и AMD выясняют, кто производит самые быстрые и производительные процессоры, на небосклоне полупроводниковой отрасли неожиданно показались французы. Но, вместо того, чтобы начать как российский МЦСТ, продающий один и тот же 8-ядерный «Эльбрус-8C» уже 4 года подряд, они выпустили 96-ядерный процессор, который поражает своими характеристиками.

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Новый процессор был продемонстрирован в рамках конференции ISSCC, которая проходила в Сан-Франциско в конце февраля 2020 года. 96-ядерный чип был создан французской компанией CEA-Leti. Для построения системы были взяты шесть 16-ядерных процессоров, объединённых в один чип из шести чиплетов. Представители компании заявили, что будущее за подобными устройствами.

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Все шесть процессоров соединены на кристалле при помощи трёх различных каналов памяти. Наиболее быстрая L1 и L2 связана напрямую. Для соединения L2 до L3 создан специальный блок, L3 соединена с памятью вне кристалла. Сообщается, что процессор способен обеспечить пропускную способность 3 ТБ (терабайта) в секунду на квадратный миллиметр. При этом задержка составит всего 0,6 наносекунды на миллиметр.

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CEA-Leti не предоставили точных данных о площади кристалла, но заявили, что у них было достаточно места для размещения энергоэффективных стабилизаторов напряжения с переключаемыми конденсаторами. Это позволило получить низкое потребление, равное 156 милливатт на квадратный миллиметр. Французская компания заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом. В пример был приведён неизвестный 128-ядерный чип AMD на архитектуре Zen 2, который в умелых руках CEA-Leti побил мировой рекорд в Cinebench 3D.