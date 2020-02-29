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8-ядерный российский процессор «Эльбрус-8C» был протестирован в реальных задачах – результат оказался непредсказуемым

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В руки энтузиасту попал процессор «Эльбрус-8C». Результаты вы увидите самостоятельно. На первый взгляд, оценить их несложно. Однако, при некотором изучении темы, вы поймёте, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд. 

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Когда критики российских процессоров «Эльбрус» утверждают, что они медленные и не соответствуют ценам, которые за них просит производитель, трудно с ними не согласиться. Между тем, есть несколько нюансов, которые стоит учитывать при подаче подобных комментариев. 

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Массовое производство процессора «Эльбрус-8C» началось в 2016 году, при этом первые образцы появились ещё в 2014 году. А разработка началась в 2011-2012-х годах. Если говорить о процессорах AMD и Intel, то за прошедшие 6-8 лет обе компании совершили настоящий прорыв, в то время как отечественный производитель только на 2020 год запланировал выпуск слегка модернизированной версии «Эльбрус-8СВ».

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Зная и понимая историю российского процессора, а главное, то, сколь давно он на рынке, становится ясно, что он и не должен быть быстрее современных чипов от AMD и Intel, поскольку его конкуренты были произведены в 2014 году, а с ними он справляется просто отлично. 

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Тем не менее, скорость, с которой российский производитель внедряет инновации в полупроводниковой отрасли, вызывает удивление. Если МЦСТ не начнёт увеличивать производительность процессоров на 15-20% хотя бы раз в два года, разрыв между отечественными чипами и американскими аналогами никогда не будет преодолён. 

P.S. Дополнительно указывается, что максимальное количество инструкций, которые способны выполнять современные процессоры AMD и Intel, доходит до восьми, в то время как для российского «Эльбрус-8C» количество инструкций может достигать 25. Это ещё один повод к размышлению.  

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Сейчас обсуждают

sanchez521
21:00
Садись, два. Без конкуренции не будет качественного продукта.
8-ядерный российский процессор «Эльбрус-8C» был протестирован в реальных задачах – результат оказался непредсказуемым
warmuza
20:59
А я где-то говорю, что АМД говно? Нормальные карты, просто у некоторых возникли проблемы с дровами.
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
E1nher1
20:59
Проц думаю взять 2700 пока цены не скакнули
i7 2700K 5GHz - Sandy Bridge "на максималках"
Me4tatelI&gt;
20:58
а для чего они его тогда рекламируют? я вроде видел что его пытаются как обычный пк преподнести
8-ядерный российский процессор «Эльбрус-8C» был протестирован в реальных задачах – результат оказался непредсказуемым
RussianNeoguy
20:57
Как приятно читать коменты красноты! Досвидос ребят!
Новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Ampere продемонстрировала производительность на 50% выше GeForce RTX 2080 Ti
kilobait3
20:57
Чисто за комент лайк! Мой X1 ещё рано менять.
Процессоры AMD Ryzen 7 4000-й серии обходят на 20-30% Intel Core i7 10-го поколения
warmuza
20:57
в 100500-тысячный раз: процессор может стоить дёшево, только если выпускается огромными партиями. Интел и АМД выпускаются десятками миллионов, отсюда и вменяемые цены. Эльбрусы - тысячами штук, естест...
8-ядерный российский процессор «Эльбрус-8C» был протестирован в реальных задачах – результат оказался непредсказуемым
E1nher1
20:56
Какой БП посоветуете до 7000 с японской начинкой на 650-700ватт ? Просмотрел лист рекомендованных в ветке на оверах, но ничего из наших магазинов не нашел
i7 2700K 5GHz - Sandy Bridge "на максималках"
Shock Memes
20:56
Та я бы лучше в л2 гамал, чем в современное ммо гриндогавно
AMD признала и частично решила проблему с чёрным экраном у карт серии RX 5000
Серегарус
20:54
стеклянные стены в квартире поставь, чтобы все видели
8-ядерный российский процессор «Эльбрус-8C» был протестирован в реальных задачах – результат оказался непредсказуемым
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