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В руки энтузиасту попал процессор «Эльбрус-8C». Результаты вы увидите самостоятельно. На первый взгляд, оценить их несложно. Однако, при некотором изучении темы, вы поймёте, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

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Когда критики российских процессоров «Эльбрус» утверждают, что они медленные и не соответствуют ценам , которые за них просит производитель, трудно с ними не согласиться. Между тем, есть несколько нюансов, которые стоит учитывать при подаче подобных комментариев.

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Массовое производство процессора «Эльбрус-8C» началось в 2016 году, при этом первые образцы появились ещё в 2014 году. А разработка началась в 2011-2012-х годах. Если говорить о процессорах AMD и Intel, то за прошедшие 6-8 лет обе компании совершили настоящий прорыв, в то время как отечественный производитель только на 2020 год запланировал выпуск слегка модернизированной версии «Эльбрус-8СВ».

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Зная и понимая историю российского процессора, а главное, то, сколь давно он на рынке, становится ясно, что он и не должен быть быстрее современных чипов от AMD и Intel, поскольку его конкуренты были произведены в 2014 году, а с ними он справляется просто отлично.

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Тем не менее, скорость, с которой российский производитель внедряет инновации в полупроводниковой отрасли, вызывает удивление. Если МЦСТ не начнёт увеличивать производительность процессоров на 15-20% хотя бы раз в два года, разрыв между отечественными чипами и американскими аналогами никогда не будет преодолён.

P.S. Дополнительно указывается, что максимальное количество инструкций, которые способны выполнять современные процессоры AMD и Intel, доходит до восьми, в то время как для российского «Эльбрус-8C» количество инструкций может достигать 25. Это ещё один повод к размышлению.