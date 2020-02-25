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Несколько дней назад мы стали свидетелями масштабной утечки, которая пролила свет на производительность видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere. GeForce RTX 3080 Ti получит огромный кристалл площадь 826 мм2 и 7680 ядер CUDA. Этого будет достаточно для настоящего прорыва, который так ждут хардкорные геймеры по всему миру. Между тем, о том, когда же состоится анонс этой видеокарты, ничего не известно. Главный редактор сайта igor'sLAB Игорь Валлосек решил дать точный прогноз, который, в отличие от диванных экспертов, сделан на основе знаний технической кухни и кулуарной политики крупных выставок.

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Игорь Валлосек не предлагает полагаться на слухи и домыслы, вместо этого он делает выводы на основе рабочих графиков высокопоставленных представителей индустрии. Всё дело в том, что график большинства из них расписан по часам на несколько месяцев вперёд. Изучая пригласительные листы ближайшей GPU Technology Conference (GTC), которая пройдёт в марте, Игорь констатирует, что наиболее важных персон нет. А значит, ни о каком анонсе Ampere и речи быть не может.

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Вместо этого в рамках GTC расскажут о достижениях ИИ, машинном обучении и внедрении последних инноваций в дата-центры. Можно было бы поставить на июльскую Siggraph 2020, которая состоится в Вашингтоне, вот только Игорь и здесь говорит, что планы некоторых важных лиц не совпадают с временем проведения конференции. Скорее всего в июле NVIDIA представит очередную Quadro.

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А вот анонс нового поколения видеокарт в рамках Gamescom выглядит реальным. Тем более, что предыдущий анонс архитектуры Turing состоялся именно в рамках этой выставки. Игорь сообщает, что планы известных ему лиц отлично согласуются с тем, что с 25 по 29 августа 2020 года будет представлена видеокарта GeForce RTX 3080 Ti на основе архитектуры NVIDIA Ampere.