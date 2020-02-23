10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
Ситуация с ещё не вышедшими процессорами Intel Core 10-го поколения очень странная, а поступающие сведения противоречивы. По некоторым сведениям, они могут стать значительно быстрее существующей линейки чипов, с другой – производительность некоторых экземпляров слишком медленна даже для инженерных вариантов. Сегодня перед нами результаты тестирования 10-ядерного производительного процессора Core i9-10900, который, по логике, должен был показать очень высокий показатель.
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Поскольку до выхода процессоров Ryzen 4000-й серии ещё долго, 10-е поколение будет напрямую конкурировать с 3000-й серией, а значит сравнение будет проводиться именно с одним из таких чипов. Эксперты не стали брать для сравнения слишком уж мощный Ryzen 9 3950X, остановившись на его младшем брате – Ryzen 9 3900X.
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Тесты проводились в Cinebench R15 и Cinebench R20. Как видите, по некоторым показателям разница в производительности доходит почти до двух раз. Можно было бы списать это на инженерный образец. Вот только у экспертов есть большие сомнения, что в финальной версии удастся перекрыть такое отставание. Тем не менее, будем надеяться на лучшее, ведь по какой-то причине Core i9-10900 тестировался с ограничением в 65 Вт. Возможно, когда ему дадут 500 Вт, он сможет расправить крылья и обойти текущий чип от AMD.
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