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Цена на геймерский 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 2600X опустилась до 99 долларов

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Несколько дней назад мы смогли изучить результаты тестирования довольно любопытного процессора Ryzen 5 1600 AF. По сути, это версия Ryzen 5 2600, упакованная в оболочку чипов первого поколения и вышедшая на рынок для повышения продаж бюджетных процессоров. Как оказалось, обновлённая версия демонстрирует отличные показатели производительности даже в 2020 году. 

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Сегодня перед нами ещё более интересное предложение. Американская сеть магазинов Мicrocenter снизила цену на популярный процессор Ryzen 5 2600X. Это отличный геймерский чип, который подойдёт тем, кто планирует ограничиться играми в разрешении 1080р и видеокартой среднего бюджетного диапазона. 

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Ryzen 5 2600X имеет 6 полноценных ядер, работающих на штатной тактовой частоте 3.6 ГГц, в режиме турбо до 4.2 ГГц. Он обладает технологией многопоточности и изготовлен по нормам 12-нм техпроцесса. В комплекте идёт штатный Wraith Spire Cooler. Ритейлер сообщает, что на покупку совместимой материнской платы дополнительно будет предоставлена скидка ещё на 20 долларов. Что интересно, спрос настолько высок, что в руки не выдают больше одного процессора. Видимо, продавец хочет, чтобы процессоры по такой низкой цене не попали в руки к перекупщикам. 

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