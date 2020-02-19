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В декабре 2019 года появилась информация, что первую ревизию своего процессора Ryzen 5 1600 компания AMD решила освежить довольно необычным способом. Так, оказалось, что по ряду причин, многие покупатели становились обладателями более новой версии 2-го поколения (фактически получая слегка урезанную версию Ryzen 5 2600), не платя за это ни копейки лишних денег. Эксперты techspot решили выяснить, так ли хорош вариант Ryzen 5 1600 AF, как это может показаться с первого взгляда. В качестве конкурента для него подобран один из наиболее продаваемых процессоров - Core i3-9100F. Эксперты предлагают сделать вывод: какой бюджетный процессор выглядит наиболее оптимальным для покупки в 2020 году.

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Как можно увидеть из синтетических тестов, в большинстве ситуаций отрыв красного чипа очень велик. Часто он достигает 80%. Что интересно, благодаря использованию 12-нм техпроцесса, Ryzen 5 1600 AF часто обходит даже свою старшую версию Ryzen 5 1600Х, которая обладает повышенными тактовыми частотами.

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Общеизвестно, что в играх синие опережают красных. Но только не в этом случае. Производительный 6-ядерный чип обходит Core i3-9100F во всех игровых тестах.

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Изучив все за и против, эксперты предлагают нашим читателям как следует задуматься перед покупкой бюджетного процессора. Неизвестно, как долго в продаже будет доступен Ryzen 5 1600 AF. Однако, если вы планируете сейчас собирать бюджетный компьютер, то он является лучшим выбором. 4-ядерный Intel хуже во всём, что ставит его в невыгодное положение и совершенно лишает потенциала, поскольку 4 ядра мало уже сегодня. Больше информации здесь.