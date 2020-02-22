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Ранее стало известно, что Microsoft в версии Windows 10 1903 усложнила установку операционной системы. Всё дело в том, что привычная многим локальная учётная запись была перемещена в левый угол экрана и сменила название, вводя обычных пользователей в заблуждение. В итоге, для завершения установки многим приходилось создавать новую учётную запись, либо обращаться к профессионалам. Версия Windows 10 1909 оставила этот пункт на месте, не внося дополнительных сложностей в процесс установки ОС. Однако, у тех, кто будет устанавливать систему со всеми интегрированными обновлениями по февраль включительно, появились вопросы.

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Как сообщают немецкие пользователи, если для установки воспользоваться последней версией Windows 10 со всеми критическими обновлениями, то при завершении установки, кнопки локального доступа вообще не будет. Она была любезна удалена, и теперь для завершения установки придётся воспользоваться учётной записью Microsoft.

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Пользователи уже выразили своё недоумение происходящим, требуя вернуть привычную установку. Эксперты сообщают, что есть простой вариант обойти ограничение софтверного гиганта. Для это нужно всего лишь перед установкой отключить интернет. По мнению экспертов, Microsoft планомерно переводит пользователей на свои облачные сервисы, и нет никаких причин думать, что это изменится.

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Отключив соединение с интернетом вы можете лишить себя возможности получения драйверов для всех устройств на вашем компьютере.