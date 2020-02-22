Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Установка Windows 10 для обычных пользователей станет гораздо сложнее

для раздела Блоги
24
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ранее стало известно, что Microsoft в версии Windows 10 1903 усложнила установку операционной системы. Всё дело в том, что привычная многим локальная учётная запись была перемещена в левый угол экрана и сменила название, вводя обычных пользователей в заблуждение. В итоге, для завершения установки многим приходилось создавать новую учётную запись, либо обращаться к профессионалам. Версия Windows 10 1909 оставила этот пункт на месте, не внося дополнительных сложностей в процесс установки ОС. Однако, у тех, кто будет устанавливать систему со всеми интегрированными обновлениями по февраль включительно, появились вопросы.

реклама

Как сообщают немецкие пользователи, если для установки воспользоваться последней версией Windows 10 со всеми критическими обновлениями, то при завершении установки, кнопки локального доступа вообще не будет. Она была любезна удалена, и теперь для завершения установки придётся воспользоваться учётной записью Microsoft.

реклама

Пользователи уже выразили своё недоумение происходящим, требуя вернуть привычную установку. Эксперты сообщают, что есть простой вариант обойти ограничение софтверного гиганта. Для это нужно всего лишь перед установкой отключить интернет. По мнению экспертов, Microsoft планомерно переводит пользователей на свои облачные сервисы, и нет никаких причин думать, что это изменится. 

реклама

P.S. Отключив соединение с интернетом вы можете лишить себя возможности получения драйверов для всех устройств на вашем компьютере. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.6 из 5
голосов: 12
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
29
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
99
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
110
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
109
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
63
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
25

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 109
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 99
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD обещает масштабные перемены в компоновке кристалла и рост производительности процессоров Ryzen 4000
144
CD Projekt заслужила право получать 80 % выручки от продаж The Witcher 3 в Steam
81
Генри Кавилл «заплатил» чеканной монетой съёмочной группе сериала «Ведьмак» от Netflix
35
Лучшие геймерские видеокарты зимы 2020 года для игр в разрешении 1080р и 2к от экспертов hardwaretimes
91
Несуществующий 16-ядерный AMD Ryzen с монолитным кристаллом был бы в два раза дороже
39
Между дорогим SSD за 200 долларов и обычным накопителем за 50 долларов в играх нет никакой разницы – результаты эксперимента
51
Проблемы с драйверами видеокарт AMD вызывают недоверие к продукции компании
68
В «облачном» сервисе GeForce NOW после запуска зарегистрировались более миллиона новых игроков
29
AMD Ryzen 5 4600H не смог обогнать Intel Core i7-10750H в бенчмарке 3DMark 11
29
Флагманский 8-ядерный процессор Intel 10-го поколения Core i9-10980HK может оказаться медленнее своего предшественника
26
В бенчмарках протестировали 10-ядерный настольный процессор Intel Core i9-10900
22
Bethesda удалила почти все свои игры из сервиса GeForce NOW
20
Установка Windows 10 для обычных пользователей станет гораздо сложнее
24
AMD открывает фанатский магазин для настоящих ценителей своей продукции
40
Художник Crytek показал, как выглядел бы современный Crysis
14
Производительность процессоров Intel Core 10-го поколения будет не такой низкой, как сообщали первые тесты
37
Дебют игровых консолей в этом году не сможет надолго ограничить норму прибыли AMD
7
Объявлена ​​дата выпуска спецификации PCIe 6.0 версии 0.5 - октябрь 2020 года
30
OnePlus 7T Pro в рейтинге DxOMark расположился между Samsung Galaxy S10 5G и Galaxy S10+
11
Понять и простить: глава Intel надеется восстановить доверие клиентов после дефицита
21

Популярные статьи

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
99
ТОП 5 новинок от Xiaomi с AliExpress, о которых Вы точно не знали. Умная раковина от Xiaomi
1
Топ-3 телевизора 4K UHD диагональю 55” до 30 000 рублей в российском Tmall на AliExpress
8
Исследуем разгонный потенциал шины Infinity Fabric (Zen)
36
PALIT GeForce GTX 1660 Dual в моём новом компьютере - недорого, быстро, холодно
55
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
53
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
29
Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
+

Сейчас обсуждают

smaximaa
20:27
шланг, ты ж пиздел что за 700-800 баксов на ибее брал старье 7980хе, опять пиздишь
Производительность процессоров Intel Core 10-го поколения будет не такой низкой, как сообщали первые тесты
dart_raiden
20:25
Во-первых, это касается только Home-редакций. Во-вторых, достаточно трижды ввести адрес эл. почты и пароль от балды, чтобы предложили создать локальную учётку. В-третьих, это же обсуждали месяца 2 наз...
Microsoft навязывает свою учётную запись при чистой установке Windows 10 немецким пользователям
xenomorph1024
20:25
И все таки железный занавес имеет место быть. До 2014 года и введения санкций ассортимент намного-намного ширее был, и главное все было в наличии, приехал - взял, никаких ожиданий заказа по несколько ...
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
dart_raiden
20:24
Во-первых, это касается только Home-редакций. Во-вторых, достаточно трижды ввести адрес эл. почты и пароль от балды, чтобы предложили создать локальную учётку. В-третьих, это же обсуждали месяца 2 наз...
Установка Windows 10 для обычных пользователей станет гораздо сложнее
Ты нищий амудодятел
20:23
я считаю, что ты биомусор, который надо сжечь. весь сайт так считает.
AMD обещает масштабные перемены в компоновке кристалла и рост производительности процессоров Ryzen 4000
Ты нищий амудодятел
20:20
Моя собака умнее тебя.
Лучшие геймерские видеокарты зимы 2020 года для игр в разрешении 1080р и 2к от экспертов hardwaretimes
smaximaa
20:18
шланг, таблеточки прими, а лучше яду
AMD обещает масштабные перемены в компоновке кристалла и рост производительности процессоров Ryzen 4000
xenomorph1024
20:17
Необычный, т.е. продвинутый, свободный и независимый пользователь, никогда не позволит себя загнать в облачное стойло.
Установка Windows 10 для обычных пользователей станет гораздо сложнее
smaximaa
20:16
шланг, дегенерат, ты сначала почитай свои комменты, прежде чем такое писать
AMD обещает масштабные перемены в компоновке кристалла и рост производительности процессоров Ryzen 4000
Ты нищий амудодятел
20:16
Нищий чебоксарский бомж отписался. Сходи проверься к врачу, ведь столько дошираков, не переваривает нормальный желудок.
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем