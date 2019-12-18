AMD продаёт под видом Ryzen 5 1600 более производительную версию Ryzen 5 2600 – компания очищает склады перед выходом нового поколения процессоров
Процессор Ryzen 5 1600 вышел в далёком 2017 году. Нельзя сказать, что он полностью потерял свою актуальность, однако, из-за значительного отставания в IPC по сравнению с новыми процессорами 3000-серии, он уже не пользуется таким спросом, как это было ещё год назад. При этом, процессор всё ещё производится. Вот только у некоторых энтузиастов есть большие сомнения, что перед нами всё тот же старичок, каким мы его знали раньше.
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В настоящее время продаётся две версии процессора Ryzen 5 1600. Это: YD1600BB AE BOX - оригинал с 2017 года, а также YF1600BB AF BOX, поступивший в продажу в сентябре или октябре 2019 года. Также известно, что маркировка AE указывает на степпинг B1, соответствующий первому поколению Ryzen, а маркировка AF, присуща степпингу B2, который принадлежал ко второму поколению процессоров Ryzen. Мало того, первое поколение процессоров Ryzen производилось согласно нормам 14 нм техпроцесса, в то время как второе поколение перешло на 12 нм техпроцессс. Так вот, многие покупатели указывают, что у них именно 12 нм процессор.
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Но и это ещё не всё. Первое поколение процессоров Ryzen 5 1600 поставлялась с кулером Wraith Spire, а второе - Ryzen 5 2600 получило компактный кулер Wraith Stealth. Так вот, именно со вторым продаётся обновлённая версия Ryzen 5 1600. Что это, чистка складов или попытка реализовать как можно большее количество процессоров, неизвестно. Но тот факт, что за гораздо меньшую сумму можно взять более производительный процессор, не может не радовать.
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