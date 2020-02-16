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Большинство экспертов уже давно пришло к выводу, что в ближайшем будущем SSD окончательно вытеснят жёсткие диски из пользовательского сегмента продаж. Очередное подтверждение этому мнению пришло от аналитиков Сontextworld, поделившихся ситуацией в своём последнем пресс-релизе.

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По данным на конец 2017 года, около 66% всех ноутбуков поставлялись с твердотельными накопителями. Остальные 34% приходились на традиционные жёсткие диски. Новые показатели 4-го квартала 2019 года показали, что 93.3% ноутбуков, реализованных в этот период, были укомплектованы SSD. Таким образом, за 2 года доля жёстких дисков упала с 34% до менее чем 7%. Это более чем 4-кратное падение.

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Ещё более интересная ситуация на рынке готовых сборок. Так, в 2017 году процентное соотношение традиционных дисков и твердотельных накопителей составляло 51.5% и 48.5% соответственно. Согласно данным за 4 квартал 2019 года, около 83% всех готовых систем комплектуются SSD. Если заняться простыми подсчётами, то выходит, что доля жёстких дисков в сборках сократилась с 51% до 17%, а это 3-кратное падение.

Исследование проводилось в Западное Европе. Аналитики указывают, что таких результатов удалось добиться за счёт постоянного снижения цены за 1 Гб в твердотельных накопителях. Также они сообщают, что количество традиционных жёстких дисков будет падать. По их прогнозам, уже к концу 2020 – началу 2021 годов в Западной Европе этот показатель опустится до нуля (0).