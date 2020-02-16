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Все продвинутые пользователи уже давно перешли на SSD. Как правило, они ограничиваются тем, что устанавливают накопитель в качестве системного диска и успокаиваются, на долгие годы забыв о том, что игры тоже любят быстрые SSD. Эксперты сайта Рcgamesn протестировали самые быстрые накопители и готовы поделится с нами своими знаниями.

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Addlink S70 1 Тб. Преимуществами данной модели являются: современный контроллер Phison PS5012-E12, 64-слойная 3D TLC производства Toshiba и быстрый разъём M.2 (NVMe). Он стоит почти в 2 раза дешевле всех своих конкурентов, обеспечивая уровень производительности ТОПовых накопителей. При этом он обладает очень большим ресурсом, что будет актуально для тех, кто привык устанавливать много игр.

Разумный выбор: Samsung 970 EVO Plus 1 Тб. Этот накопитель подойдёт для тех, кто может себе позволить потратить больше 200 долларов на SSD. Он обеспечивает очень высокую производительность, находясь на пике интерфейса PCIe 3.0. С ним у вас не будет просадок и долгих подгрузок, он обеспечит плавную работу даже если вы заполните его играми на 90%.

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Рабочая лошадка: Intel SSD 600p 512GB. Данный накопитель имеет почти в два раза больший ресурс записи, чем могут предложить конкуренты. Он не настолько быстр, как предыдущий диск, но будет идеальной рабочей лошадкой для тех, кто, в силу своей работы, должен прогонять через него большие объёмы данных. Что важно, он также обеспечит внушительную скорость в играх.

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Samsung 970 PRO. Если вы не привыкли себе отказывать, то этот накопитель станет лучшим вашим другом. Отличия заметны в деталях. Но, если знать его сильные стороны, то уже через несколько дней вы не захотите возвращаться на более дешёвые модели. Он чрезвычайно вынослив. Имеет 5 лет гарантии и скорость, которой хватит на несколько лет вперёд даже самому бескомпромиссному геймеру.

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