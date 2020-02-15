Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Перед вами консоль-призрак: Nintendo Play Station Super NES. Долгое время считалось, что её не существует. Всё дело в том, что в начале 90-х Nintendo и Sony заключили договор о сотрудничестве, результатом которого стали 200 игровых приставок. Вот только дела не заладились и дружбе пришёл конец. Согласно исторической справке, все консоли были уничтожены. Но одна каким-то чудом выжила. Именно она попала на аукцион, где сейчас и продаётся за 350 тысяч долларов.

реклама

Это оригинальная приставка. Эксперты запустили на ней картридж с игрой Mortal Kombat. Кроме того, у неё полностью рабочий привод для чтения дисков, который также оригинальный, хотя и чинился в 2009 году. Он отлично справляется с прослушиванием музыки на старых CD. Игр на дисках не выпускалось, поэтому поиграть на нём не выйдет.

реклама

Вся игровая консоль выполнена в необычном стиле, который является компромиссом между двумя японскими компаниями. Джойстик выглядит немного уставшим, но он рабочий. В самом корпусе встроен небольшой экран, который показывает какой трек вы слушаете, одновременно с этим можно запустить игру. Также есть выход на наушники. Кроме нескольких дополнительных гнёзд имеется загадочный порт «NEXT», о предназначении которого неизвестно.

реклама

Важно понимать, что это не конечная цена. Аукцион ещё продлится 20 дней. Эксперты полагают, что в конце концов лот может быть куплен за астрономическую сумму в несколько миллионов долларов.