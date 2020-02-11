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Совсем скоро начнутся продажи гибридных Ryzen 4000-ой серии. Первые тесты показывают, что они имеют высокую производительность как в решении рабочих задач, так и в графических задачах. Пытаясь не потерять рынок бюджетных ноутбуков, NVIDIA приняла решение продолжить выпуск своих видеокарт семейства MX, которые всегда отличались достаточной для запуска большинства игр производительностью. На этот раз перед нами представители третьей серии GeForce MX330 и MX350.

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Эксперты не берутся оценивать целесообразность выпуска подобных решений, так же как неясно, захотят ли производители ноутбуков оснастить свои устройства такими видеокартами. В данный момент у нас есть результаты первых тестов, которые пока не впечатляют, демонстрируя гораздо более низкий уровень, чем будет способно предложить новое поколение процессоров Ryzen.

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Эксперты указывают, что главная проблема состоит в том, что GeForce MX330 и MX350 будут выпускаться на базе архитектуры Turing согласно 16-нм техпроцессу. NVIDIA спешит, старшая версия получит 640 CUDA Cores и поддержку PCI Express 4-го поколения. Эксперты указывают , что выпуском видеокарт зелёные пытаются убить сразу двух зайцев. Как известно, во втором полугодии 2020 года выйдет бюджетная дискретная видеокарта iGPU Xe DG от Intel. Судя по всему, MX330 и MX350 будут должны работать на два фронта, отбиваясь от красных интегрированных решений и синей дискретной видеокарты.

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Первые результаты немного разочаровывают. Тем не менее нужно помнить, что перед нами инженерный образец, производительность которого может быть скорректирована в зависимости от того, насколько мощным окажутся интегрированные видеокарты от AMD.