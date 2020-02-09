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Очень скоро появятся первые устройства на базе гибридных процессоров AMD Ryzen 5 4000. Это будут производительные чипы, построенные на 7-нм техпроцессе. Сегодня перед нами масштабная утечка, которая даёт наиболее полное представление о производительности ещё не вышедших чипов.

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В тесте участвовал ноутбук Acer Aspire SF314, основанный на базе процессора Ryzen 4500U. Это 6-ядерный, 6-поточный чип, который считается одним из наиболее бюджетных во всей серии. Несмотря на это, он продемонстрировал очень внушительные результаты.

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Первое, что нужно знать: в некоторых тестах он демонстрирует идентичные результаты с настольным процессором Core i5-9600K, который имеет TDP 95 Вт. При этом Ryzen 4500U обладает TDP 15 Вт. Второе: по итогам тестов красный чип на 50% обходит 4-ядерный, 8-поточный процессор текущего поколения Core i5-8250U. Эксперты заявляют, что, согласно предварительным данным, процессоры 10-го поколения будут иметь примерно такие же показатели, как и текущие чипы.

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Ещё более впечатляющая графика, которая на 60% превосходит ту, что имеет текущее поколение Ryzen. Всё это даёт основания полагать, что новое поколение процессоров будет отлично справляться как с рабочими задачами, так и с играми, которые традиционно были сильной стороной красных процессоров.