6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
Очень скоро появятся первые устройства на базе гибридных процессоров AMD Ryzen 5 4000. Это будут производительные чипы, построенные на 7-нм техпроцессе. Сегодня перед нами масштабная утечка, которая даёт наиболее полное представление о производительности ещё не вышедших чипов.
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В тесте участвовал ноутбук Acer Aspire SF314, основанный на базе процессора Ryzen 4500U. Это 6-ядерный, 6-поточный чип, который считается одним из наиболее бюджетных во всей серии. Несмотря на это, он продемонстрировал очень внушительные результаты.
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Первое, что нужно знать: в некоторых тестах он демонстрирует идентичные результаты с настольным процессором Core i5-9600K, который имеет TDP 95 Вт. При этом Ryzen 4500U обладает TDP 15 Вт. Второе: по итогам тестов красный чип на 50% обходит 4-ядерный, 8-поточный процессор текущего поколения Core i5-8250U. Эксперты заявляют, что, согласно предварительным данным, процессоры 10-го поколения будут иметь примерно такие же показатели, как и текущие чипы.
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рекламаЕщё более впечатляющая графика, которая на 60% превосходит ту, что имеет текущее поколение Ryzen. Всё это даёт основания полагать, что новое поколение процессоров будет отлично справляться как с рабочими задачами, так и с играми, которые традиционно были сильной стороной красных процессоров.
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