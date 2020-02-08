В сети засветился ещё один флагманский процессор AMD серии Ryzen 9 4000
Согласно официальным данным, флагманом новой линейки гибридных процессоров AMD станет 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 4800U. Первые тесты говорят, что производительность процессора станет на 25%, а графики на 65% выше текущих моделей. Ясно, что против таких решений у мобильных чипов Intel Ice Lake нет шансов. Тем не менее, есть информация, что красные готовят ещё один процессор Ryzen 9 4900U, который может получить 12 или даже 16 ядер.
рекламаНовый чип был замечен в ноутбуке Lenovo Slim Yoga 14, который весит всего 1.1 килограмма, имеет 14-дюймовый 4К дисплей и автономность 11 часов. Эксперты полагают, что это не может быть опечаткой, поскольку процессор был указан в описании к ноутбуку на стенде, а также на официальном сайте Lenovo. К сожалению, неясно, что это за процессор, как неизвестна его производительность.
Предположительно есть два варианта:
- Либо это процессор, получивший продвинутый заводской разгон, который гораздо выше 1.8/4.2 ГГц у текущего флагмана Ryzen 7 4800U.
- Также есть высокая вероятность, что Ryzen 9 4900U – это 12-ти или 16-ядерный чип, который способен предложить в мобильном сегменте производительность настольных процессоров.
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Как бы там ни было, нас ждёт повышенная производительность как в играх, так и в работе с программами, которые сможет запускать владелец этого чипа.
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