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Если вы ещё не устали от слухов о флагманской видеокарте Big Navi от AMD, то у нас для вас есть отличные новости. Судя по всему, первая видеокарта с трассировкой лучей, которую внутри компании называют не иначе как NVIDIA Killer, скоро будет анонсирована.

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Судя по всему, сертификацию прошла некая неизвестная видеокарта производства AMD. На это можно было бы не обратить внимания, вот только эксперты призывают присмотреться к деталям, поскольку именно они позволяют понять, с чем мы имеем дело.

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Первое: кроме как Big Navi, мы от красных не ждём никакую новую видеокарту. Это наводит на мысль, что перед нами именно долгожданный флагман. Второе: между сертификациями последних видеокарт RX 5600 XT и RX 5500 XT и их анонсом прошло чуть более месяца. Это позволяет надеяться, что AMD не отступит от прежней практики и сейчас.

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Скорее всего новый флагман будет представлен на дне финансового аналитика AMD 5 марта, вместе с анонсом новой архитектуры RDNA 2.0. Эксперты полагают, что это наиболее оптимальное время, поскольку 22-26 марта пройдёт конференция NVIDIA, а значит важно продемонстрировать готовый продукт раньше, чем конкурент анонсирует следующее поколение видеокарт 3000-серии.