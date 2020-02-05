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Буквально сегодня мы выпустили небольшой аналитический материал, в котором пришли к выводу, что продажи процессоров AMD Ryzen 3000-ой серии не оказали серьёзного влияния на рынок. Как оказалось, даже не обладая всей полнотой информации, наши доводы были как никогда точны.

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Сегодня AMD представила результаты продаж процессоров за 4 квартал 2019 года. Возможно, кому-то такие показатели могут показаться удачными. Красные констатируют рост по всем показателям. С одной стороны – это отличная информация. Вот только если взглянуть глубже, то можно увидеть всю глубину пропасти, в которой находится AMD.

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Среди показателей: мобильные, серверные и настольные процессоры. Отметая первые два отметим, что нас с вами интересуют исключительно настольные чипы. Как видите рост за год составил всего 2.4%. В настоящее время общая доля красных на этом направлении достигла 18.3%. Ясно, что если так пойдёт и дальше, то лет через 10 доля может даже приблизиться к заветным 50%.

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Ещё интереснее выглядит пророст за квартал. Несмотря на то, что многие магазины то и дело рапортуют об успехах красных, выяснилось, что в реальном мире их покупает лишь каждый пятый. Всё это говорит о полной победе компании Intel, которой смело можно почивать на лаврах ещё пару лет. Что будет с долей AMD, когда выйдут 7-нм чипы от синих, трудно представить. Возможно, в будущем она побьёт новые антирекорды.