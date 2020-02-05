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Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках

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Буквально сегодня мы выпустили небольшой аналитический материал, в котором пришли к выводу, что продажи процессоров AMD Ryzen 3000-ой серии не оказали серьёзного влияния на рынок. Как оказалось, даже не обладая всей полнотой информации, наши доводы были как никогда точны. 

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Сегодня AMD представила результаты продаж процессоров за 4 квартал 2019 года. Возможно, кому-то такие показатели могут показаться удачными. Красные констатируют рост по всем показателям. С одной стороны – это отличная информация. Вот только если взглянуть глубже, то можно увидеть всю глубину пропасти, в которой находится AMD. 

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Среди показателей: мобильные, серверные и настольные процессоры. Отметая первые два отметим, что нас с вами интересуют исключительно настольные чипы. Как видите рост за год составил всего 2.4%. В настоящее время общая доля красных на этом направлении достигла 18.3%. Ясно, что если так пойдёт и дальше, то лет через 10 доля может даже приблизиться к заветным 50%. 

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Ещё интереснее выглядит пророст за квартал. Несмотря на то, что многие магазины то и дело рапортуют об успехах красных, выяснилось, что в реальном мире их покупает лишь каждый пятый. Всё это говорит о полной победе компании Intel, которой смело можно почивать на лаврах ещё пару лет. Что будет с долей AMD, когда выйдут 7-нм чипы от синих, трудно представить. Возможно, в будущем она побьёт новые антирекорды.

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Сейчас обсуждают

Алексей Лебединский
23:50
Нет. Оргигнал: курочка по зернышку, да весь двор в говне. Это целиком отражает политику амд.
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
Beta Version
23:48
Да.
Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока
Adam Smith
23:47
у вас гребней не такому научишься. ты без пидарасни смотри на вопросы и вдруг заметишь, что у амуды кокогерцы
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
Ты нищий амудодятел
23:47
Они понимают, что я их вертеть буду, вот они и верещат как сучки))
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
Амудуто Райзенмаки
23:46
Поживут до выхода 7нм от штеуда и обратно на парашу сядут, а если не удастся позвать Келлера, то так на ней и останутся.
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
Владимир Плотников
23:42
Буквально сегодня мы выпустили небольшой аналитический материал (с) Ржал аки конь. "Мы"! блять, у заглота мания величия )))
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
Мим0кр0к0дил
23:42
С какого будуна тут будет "половина кадров пропущена"? Это тебе не ириска или ещё какая "высокопроизводительная" интельная встройка.
Утечка производительности Ryzen 4500U: на 50 процентов быстрее i5 8250U и игровая производительность консольного уровня
Ты нищий амудодятел
23:42
Это они хотят превратить свой срузен 3900х 12/24 в бомж-обрубок 3600 6/12 ЛОЛ чтобы поиграть на уровне ниже 7700к )) Потом оправдывают свой кусок гавна низкой ценой. Диагноз - смаксимки ))
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
Adam Smith
23:41
ну 2 же видео... прибавь к первому 50 вт, так как не долго держал под линпаком. Выидет 280 всей системы, отними 50 вт на систему. в общем что имею то и выкладываю. Будет в наличии лично для тебя любые...
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
Yolanda Tarska
23:40
Ну что сказать, дома 5 компов, все Intel. т.е. 100% Intel. У знакомых только у одного Райзен, всё верно по статистике. (кстати мне хотелось купить сервер для многопоточке на Райзене 2700, а чего дёшев...
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
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