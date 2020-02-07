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Незадолго до начала продаж 64-ядерного процессора Ryzen Threadripper 3990X мы уже слышали мнение, что он станет самым быстрым настольным процессором 2020 года. По большому счёту ни у кого нет сомнений, что так и будет. Тем не менее, до сих пор было неясно, насколько новый король опережает текущего лидера Threadripper 3970X. Эксперты techspot уже получили в руки новый процессор и готовы поделиться с нами первыми тестами.

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По мнению экспертов, у процессора есть несколько проблем:

Неясно, насколько AMD удастся наладить его поставки для всех желающих стать обладателями самого быстрого чипа.

Большой вопрос, готовы ли пользователи заплатить 4 000 долларов за новый процессор от красных.

Что делать с такой необузданной мощью?

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Пожалуй, самый главный вопрос, который стоит задать себе тем, кто задумывается над покупкой процессора Ryzen Threadripper 3990X – это «Есть ли реальные сценарии, где он даст значительный прирост производительности и скорости работы?» Ответ на этот вопрос довольно прост. На самом деле, он нужен только тем, кто запускает рендеринг на один-два дня. Именно они почувствуют значительное сокращение с 24 до невероятных 15 часов. Если же ваши повседневные нагрузки не занимают более двух-трёх часов, то оптимальным выбором будет более дешёвая модель Threadripper 3960X.

И в этом контексте стоит понимать, что в реальности тех, кому может понадобиться такой чип, очень мало. Более того, есть ещё вопрос оптимизации, когда значительная часть приложений просто не знает, что в мире существуют 64-ядерный процессоры. Больше информации здесь.