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Долгое время на рынке высокопроизводительных процессоров было затишье. Баллом правила Intel, которая увеличивала быстродействие своих чипов на 5% в год. С выходом процессоров AMD EPYC Rome всё изменилось. 64-ядерный EPYC Rome 7742 обходит соперников из синего лагеря с огромным отрывом. Как сообщают эксперты wccftech, скоро на рынке появится новый король.

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Ryzen Threadripper 3990X был анонсирован на CES 2020. Продажи 64-ядерного HEDT-процессора ещё не начались. Однако, мы уже знаем, что он обходит два процессора Intel Xeon Platinum 8280, при стоимости всего четверть от них. Сейчас же появились результаты теста Geekbench 5, согласно котором Threadripper 3990X стал самым быстрым одиночным чипом за всю историю.

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Как видите, в однопоточном режиме он набирает 1357 баллов, в многопотоке – 33825 баллов. Это на 35% выше показателей Threadripper 3970X. Что важнее, это значительно больше, чем набирают любые процессоры Intel и даже больше текущего лидера рынка – EPYC Rome 7742.

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Эксперты полагают, что Intel в ближайшие несколько лет не сможет представить ничего, способного конкурировать с этим процессором. И это не принимая в расчёт цену, за которую он будет продаваться. Ведь заплатить всего 4 тысячи долларов за самый быстрый процессор смогут себе позволить очень многие энтузиасты.