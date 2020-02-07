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Несколько дней назад стало известно, что принадлежащее компании Dell серверное программное обеспечение VMWare получило новые правила лицензирования. Так, ранее стоимость одной лицензии для любого одиночного процессора составляла 7 472 доллара, без оглядки на количество ядер. Теперь же, за все процессоры, имеющие более 32 ядер, нужно оплачивать двойную цену. При этом стоит учитывать, что VMWare принадлежит 75% рынка виртуализации серверов.

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В данный момент только AMD имеет процессоры с таким количеством ядер. Под удар попал 64-ядерный AMD EPYC Rome 7742. Отметим, что аналитики отнеслись к подобному решению сдержанно, не комментируя возможные последствия, однако наши местные эксперты подвергли сомнениям подобную информацию, упрямо полагая, что это очередная дезинформация от зелёных человечков из созвездия Альфа Центавры.

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Как выяснилось, дела обстоят не так хорошо, как полагают наши диванные аналитики. Рынок моментально отреагировал на повышение цены на столь критически важное ПО. Как следствие, акции AMD упали почти на 1.5%, а вот акции VMWare растут, прибавив более 3%.

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Известный аналитики агентства Rosenblatt Ханс Мозесманн обвинил Dell в давлении на AMD, призвав отказаться от порочной практики. Мало того, он подчеркнул, что есть сведения, что несколько крупных заказчиков уже отказались от закупки больших партий процессоров EPYC Rome 7742 в пользу 28-ядерных чипов от Intel.