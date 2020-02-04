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О процессоре AMD EPYC Rome 7742 в будущем будут помнить, как об одном из ключевых чипов, сдвинувших полупроводниковую отрасль с мёртвой точки. Возможно, ему даже посвятят песню, или небольшую оду. Хотя, если некоторые монополисты рынка серверного ПО не изменят свою политику, о нём могут даже не вспомнить.

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ПО VMWare занимает 75% рынка виртуализации серверов. Можно сказать, что это монополист, держащий в руках все ниточки, за которые он может дёргать в зависимости от конъюнктуры рынка. Поскольку VMWare принадлежит Dell, ждать низких цен не стоит. Всё дело в том, что данное серверное ПО ранее продавалось без оглядки на количество ядер на процессоре. Теперь же, чем больше ядер – тем выше цена.

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Как известно, EPYC Rome 7742 получил 64 физических ядра и 128 потоков. Это позволило процессору с лёгкостью обходить конкурентов из стана Intel более чем в два раза. Ранее такие достижения могли показаться очень выгодными. Вот только теперь всё изменилось. Intel Xeon Platinum 8280 оснащён 28-ю ядрами, что даёт ему массу преимуществ перед мощным красным чипом. Прежняя лицензия VMWare стоила 7 472 доллара за один чип, теперь, если на вашем чипе больше 32 ядер, цена удваивается.

Новые изменения заставят покупать владельцев серверов (на двух процессорах EPYC Rome 7742) не одну лицензию, как ранее, а четыре общей стоимостью 29 888 долларов. Для сравнения, сервер из двух процессоров Xeon Platinum 8280 будет стоить в два раза меньше – 14 944 доллара.

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Эксперты отмечают, что продажам процессоров AMD EPYC Rome будет нанесён большой урон. Если ничего не изменится в ближайшее время, или другой крупный производитель ПО не воспользуется положением, предоставив скидки, их распространение окажется под большим вопросом.