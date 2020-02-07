Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера мы публиковали любопытные сведения, согласно которым рыночная доля настольных процессоров AMD на конец 2019 года составила всего 18.3%. С одной стороны, перед нами успех, ведь компания смогла нарастить продажи за год на 2.4%, а с другой настоящее фиаско. Что это на самом деле пусть в этом разбираются аналитики и маркетологи, а сегодня у нас есть ещё более интересная информация.

реклама

Общая задолженность AMD на начало 2019 года составляла 1.5 миллиарда долларов. Эта сумма не давала развиваться и вкладывать деньги в инновационные технологии. Мало того, инвесторы требовали вернуть долги с процентами. В итоге Лиза Су сумела решить эту проблему. На начало 2020 года долгов у красных нет.

реклама

Но это не всё. Как выяснилось , на счету AMD примерно 1 миллиард, что выглядит огромным прорывом, если учитывать, что ещё полтора года назад кроме долгов у красных не было ничего. Аналитики полагают, что 2019 год был бы гораздо успешнее, если бы не было проблемы долгов. Одновременно с этим заявляя, что теперь, когда долгов нет, AMD сможет сосредоточиться на новом прорыве.

реклама

Именно с этой целью Лиза Су ведёт активный рекрутинг новых работников. За год количество сотрудников AMD выросло на 40%, составив 11 400 человек. Это самый высокий показатель за более чем десять лет. Предыдущий рекорд в 16 500 будет побить нелегко. Посмотрим, станет ли новая стратегия Лизы Су успешной. Возможно, этот год принесёт красным ещё больше дохода и ещё более высокий рост продаж. В конце концов, если AMD и дальше продолжит давить, Intel может снова начать снижать цены, что нам с вами и нужно.