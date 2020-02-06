Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Китайские камеры наблюдения Xiongmai уличены в слежке за миллионами пользователей

для раздела Блоги
+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Пока весь мир спорит о том, есть ли в процессорах Intel бекдоры, китайские камеры наблюдения расходятся как горячие пирожки. Современные модели имеют простой интерфейс и удобное программное обеспечение, которое позволяет удалённо подключаться к камере, даже если вы находитесь на другом краю света. Подобные устройства в значительной мере повышают безопасность вашего дома. Вот только обеспечивая безопасность физическую, они открывают двери в ваш личную жизнь неким китайским компаниям. 

реклама

Как выяснилось, один из наиболее популярных производителей камер наблюдения – Xiongmai сложил в своё ПО встроенный ботнет Mirai. Какое-то время производитель заявлял, что это была ошибка прошивки, и на всех камерах, выпущенных после 2016 года уязвимость закрыта, вот только это не так. 

реклама

Все новые камеры содержали большое нововведение: улучшенное соединение удалённого корневого доступа, требующее криптографическую аутентификацию. Фактически эта функция сделала невозможным взлом камер Xiongmai. Однако, производитель оставил огромную дыру, благодаря которой мог получить удалённый корневой доступ к любой камере не прибегая к сложной аутентификации. Китайская компания заявляет, что сделала это непреднамеренно и исправит проблему в кратчайшие сроки. Точных данных о том, скачивал ли кто-то ваши записи, нет. Однако, это серьёзный повод для беспокойства и причина отказаться от сомнительной техники. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
10
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
23
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
58
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
22
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
64
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
30
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
22

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 23
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 22
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
3 февраля 2020 64

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая инициатива Dell сделала 64-ядерные процессоры AMD невыгодными для покупателей – процессоры Intel не пострадали
84
Финальный вариант сервиса NVIDIA GeForce Now даёт бесплатный доступ на три месяца
34
Sony раскрыла цены на телевизоры 2020 года 4K Ultra HD HDR, модель 43” стоит всего $700
26
GeForce NOW теперь позволяет наслаждаться трассировкой лучей на любых устройствах
37
Huawei обновит до EMUI 10 флагман 2016 года
10
Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока
60
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
161
10-ядерный Intel Core i9-10900K смог ненамного опередить AMD Ryzen 9 3900X в 3DMark
260
Продажи производительных геймерских процессоров AMD Ryzen не оказали существенного влияния на рынок
96
В Linux и macOS найдена уязвимость, которая 10 лет позволяла получать удалённый доступ к ПК – решение уже найдено
9
8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Time Spy Extreme
111
Энтузиаст сравнил графику в DOOM Eternal образца 2019 и 2020 годов
27
Sony запустила официальный сайт PlayStation 5
10
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
154
В Steam взлетели цены на игры от Electronic Arts
22
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
39
Анонс PlayStation 5 вот-вот состоится, запущен сайт-тизер
50
AMD и AMG: наконец-то вместе!
23
ОС Ubuntu смогла обогнать Windows 10 по скорости работы
46
Утечка производительности Ryzen 4500U: на 50 процентов быстрее i5 8250U и игровая производительность консольного уровня
30

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
23
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
69
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Ноутбук Dell G3 15 - скромный ценник, но многообещающая начинка
13
ТОП 7 самых интересных машинок на управлении с AliExpress: прыгающий автомобиль, антигравитационная гоночная машина и многое другое
5
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
10
Прощаемся с BlackBerry и вспоминаем знаковые гаджеты бренда за 24 года
5
Как защитить свою информацию от вирусов
6

Сейчас обсуждают

smaximaa
11:50
то ли дело голубцы, беспокоятся о цене продажи проца на авито)
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
smaximaa
11:50
кукурузу у интля шланг, и ты сам это прекрасно понимаешь, 7980хе и 3950х)
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
smaximaa
11:49
6700к-7700к-8700к-9900к..
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
Спутниковый интернет Безлимитный и бесплатный в любой точке страны
11:49
Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока
Вадим Коновалов
11:48
И снова статистика Стим... Если бы она показывала только новое железо, тогда было бы что обсуждать, а так эта инфа - бесполезное говнище и не имеет отношения к текущей ситуации на рынке ЦПУ. С 2013 го...
Продажи производительных геймерских процессоров AMD Ryzen не оказали существенного влияния на рынок
Спутниковый интернет Безлимитный и бесплатный в любой точке страны
11:48
В Steam взлетели цены на игры от Electronic Arts
Спутниковый интернет Безлимитный и бесплатный в любой точке страны
11:48
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
korn87
11:48
этот дурачок заходит в новости чтоб просраться оскорблениями и враньём, типичный сгоревший фантик.
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
Спутниковый интернет Безлимитный и бесплатный в любой точке страны
11:48
Утечка производительности Ryzen 4500U: на 50 процентов быстрее i5 8250U и игровая производительность консольного уровня
Наиль Билалов
11:48
Ну во первых я ВОВ не играю, а во вторых ПК у меня вполне современный. И речь тут не про системные требования, а про то что игра варкарфт 3 без проблем работала на патче 2019 года и стала сломана на п...
Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем