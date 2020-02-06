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Пока весь мир спорит о том, есть ли в процессорах Intel бекдоры, китайские камеры наблюдения расходятся как горячие пирожки. Современные модели имеют простой интерфейс и удобное программное обеспечение, которое позволяет удалённо подключаться к камере, даже если вы находитесь на другом краю света. Подобные устройства в значительной мере повышают безопасность вашего дома. Вот только обеспечивая безопасность физическую, они открывают двери в ваш личную жизнь неким китайским компаниям.

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Как выяснилось , один из наиболее популярных производителей камер наблюдения – Xiongmai сложил в своё ПО встроенный ботнет Mirai. Какое-то время производитель заявлял, что это была ошибка прошивки, и на всех камерах, выпущенных после 2016 года уязвимость закрыта, вот только это не так.

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Все новые камеры содержали большое нововведение: улучшенное соединение удалённого корневого доступа, требующее криптографическую аутентификацию. Фактически эта функция сделала невозможным взлом камер Xiongmai. Однако, производитель оставил огромную дыру, благодаря которой мог получить удалённый корневой доступ к любой камере не прибегая к сложной аутентификации. Китайская компания заявляет, что сделала это непреднамеренно и исправит проблему в кратчайшие сроки. Точных данных о том, скачивал ли кто-то ваши записи, нет. Однако, это серьёзный повод для беспокойства и причина отказаться от сомнительной техники.