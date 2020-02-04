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То и дело в сети появляются утечки процессоров Intel Core 10-го поколения. Мелькаю 8-ми и даже 10-ядерные монстры. Появляются 6-ядреные середнячки, вот только о серии «F», которая традиционно продаётся по сниженной цене, поскольку лишена графического чипа, не было никаких сведений. Китайский ресурс mydrivers обнаружил, что один из таких чипов прошёл тестирование в 3DMark.

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Core i5-10500F принадлежит к середнячкам, которые, пусть и получат заветный Hyper-Threading, но явно не станут от этого быстрее. Подтверждением этого является тот факт, что тактовая частота новинки увеличилась всего на 100 МГц. Так, если текущий Core i5-9400F обладает штатной тактовой частотой 2.9 ГГц на 4.1 ГГц в режиме разгона, то Core i5-10500F способен предложить аналогичную штатную тактовую частоту и всего 4.2 ГГц в режиме буста.

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Результатов теста предоставлено не было, но эксперты полагают, что разница между поколениями будет минимальной, точно также, как минимальны улучшения архитектуры. Напомним, согласно предыдущим слухам, начало продаж 10-го поколения процессоров Intel начнётся в мае 2020 года, одновременно с материнскими платами, которые перейдут на новый сокет и будут несовместимы с текущим поколением процессоров.