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Поставки памяти DRAM и NAND в безопасности – дефицита не будет

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Недавно мы предлагали ознакомиться с мнением аналитиков, которые предсказывали рост цен на компьютерные комплектующие, который должен возникнуть по причине распространения коронавируса. После нескольких дней можно заявить с полной уверенностью, что паника оказалась преждевременной. 

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Эксперты DRAMeXchange сообщают, что эпидемия в Китае не повлияет на глобальные поставки памяти DRAM и NAND. По их словам, основная часть производителей находятся далеко от эпицентра эпидемии. Единственный, кто может быть подвержен рискам, это завод ChanXin Memory Technologies. Однако и он расположен в 380-ти километрах от города Ухань. 

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Более 90% производства памяти приходится на Micron, Samsung и SK Hynix. При этом только у последней компании есть заводы в Китае. Как сообщается, они также в полной безопасности, находясь в 700 километрах от эпицентра. 

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С трудностями столкнулись местные Yangtze Memory Technologies Co. и Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. Они отозвали работников и временно закрыли производство в Ухане. Тем не менее, на эти предприятия приходится менее 1% всего производства, а значит глобальных изменений из-за их простоя не намечается. 

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