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Операционная система Windows 10 расходится как горячие пирожки. Миллионы бывших пользователей Windows 7 вынуждены оставить свою любимую операционку и перейти на недружелюбную «Десятку». Стоит отметить, что многие владельцы «Семёрки» работают на устаревших компьютерах или ноутбуках, которые их полностью устраивают. Редактор ресурса Рhoronix решил выяснить, насколько ухудшится опыт при переходе на Windows 10, сравнив результаты с бесплатной Ubuntu Linux.

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В качестве подопытного выступил ноутбук за 200 долларов на AMD Ryzen 3 3200U. У него 4 Гб оперативной памяти и SSD на 120 Гб. Вначале на него была установлена Windows 10, а после версия Ubuntu 20.04 LTS.

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Как видите, в большинстве случаев операционная система Ubuntu Linux оказалась гораздо быстрее своего конкурента в лице Windows 10. Эксперты констатируют отрыв практически по всем направлениям. Ниже вы можете увидеть, что примерно в 60% случаев бесплатная ОС показала лучшие результаты. Тем не менее, как констатируют эксперты Рhoronix, основная часть тех, кто переходит на «Десятку», не задумывается, что их устаревшая техника не подходят для новой ОС.

Если брать среднее арифметическое, то выходит, что настольная ОС Ubuntu Linux на 15% быстрее Windows 10. Здесь стоит учитывать, что это равняется разнице в 100 -200 долларов между ценой ноутбуков или ПК. Больше информации здесь.