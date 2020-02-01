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Intel выпустила заплатку для новой критической уязвимости – станет ли компьютер медленнее, не сообщается

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Совсем недавно мы писали о том, что в процессорах Intel найдена очередная дыра, которая угрожает десяткам миллионам пользователей. Судя по всему, инженеры синих знали об этой ошибке давно, поскольку заплатка для бекдора CacheOut уже готова. 11 февраля всем пользователям Windows 10 версий 1909 и 1903 прилетит небольшое обновление KB4497165. Перечень процессоров, которые получат «надёжную» защиту, можно посмотритесь на официальном сайте Microsoft. 

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Что любопытно, инсайдеры, использующие предварительную версию 20H1, которая, согласно графику, должна выйти весной 2020 года, не получат такого важного обновления и будут подвержены риску атаки со стороны неизвестных хакеров. Единственный нюанс, который стоит знать: для получения заплатки, её придётся установить вручную. 

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Кроме текущего обновления безопасности, Microsoft планирует выпустить большое накопительное обновление с неназванными компонентами. На этот раз Microsoft и Intel настоятельно просят пользователей получить обновление как можно скорее, уточняя, что, для его полной установки, потребуется перезагрузка системы. Эта информация крайне важна для крупных компаний, где сделать подобную манипуляцию бывает проблематично.

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