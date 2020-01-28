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Вот уже два года процессоры Intel становятся всё медленнее и медленнее. И происходит это не только потому, что синие не могут угнаться за продвинутыми чипами AMD, но и вследствие множества эксплойтов, которые были найдены в процессорах Intel. Как следствие, Microsoft приходится выпускать обновления для операционной системы Windows 10, которые уменьшают быстродействие десятков миллионов компьютеров пользователей.

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Что любопытно, до сих пор нет точных данных о том, насколько изменится производительность процессоров после применения всех заплаток. Возможно, происходит это потому, что дыр слишком много. Эксперты сообщают о новом эксплойте под названием CacheOut, который эксплуатирует утечку данных, хранящихся в кеш-памяти процессора.

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CacheOut паразитирует на кеше 1 уровня (L1). Особенностью данного эксплойта называется его умение вторгаться в любые аппаратные доменные области безопасности, а это означает, что ядра, совместно расположенные виртуальные машины и анклавы SGX (Software Guard Extensions) находятся в опасности. Intel уже представила обновление микрокода, которое устраняет эту ошибку, но по традиции не говорит, чего эта заплатка будет стоить пользователям. Список подверженных атаке процессоров смотрите на изображении ниже. На этот раз затронуты новые процессоры седьмого поколения и выше.

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