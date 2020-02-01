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Современные игры против бюджетных процессоров AMD Ryzen 5 3400G и Intel Core i3-9100 по версии экспертов Тomshardware

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Споры о том, какой процессор лучше (AMD или Intel), не утихают долгие годы. Всё дело в том, как будет использоваться тот или иной чип. Для рабочих задач лучше подойдут чипы от красных. Для игр – синие процессоры. Если покупатель собирает универсальную машину, то не обойтись без компромиссов. Кроме того, не стоит забывать о дискретных видеокартах, наиболее производительные представители которых способны вытянуть любые современные чипы. Однако, есть категория пользователей, которые покупают бюджетный чип, играя лишь время от времени. Именно для этих людей создаются такие процессоры, как Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G и некоторые другие модели. 

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Очень скоро выйдут новые гибридные процессоры Ryzen на 7-нм техпроцессе, которые смогут сравняться с настольными по производительности и даже превзойти по этим показателям наиболее мощные чипы от Intel. Пока же многие до сих пор отдают предпочтение текущим моделям. Эксперты сайта tomshardware решили выяснить, как ведут себя бюджетные процессоры в современных играх. 

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Кроме текущего поколения гибридных процессоров AMD Ryzen, в тестах участвовал чип Intel, а также в некоторых дисциплинах приводятся данные более продвинутых процессоров Core i5-9600К и Ryzen 5 3600.

Как видите, конкурировать с Ryzen 5 3400G по соотношению цена/производительность в играх не способен ни один бюджетный процессор Intel. Эксперты без преувеличения называют его универсальной покупкой, которая позволяет играть во все игры в разрешении 720р, а также большинство шутеров в 720р. Больше информации здесь

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