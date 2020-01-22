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В первом квартале 2020 года должны поступить в продажу новые процессоры AMD Ryzen, оснащённые интегрированной графикой и выполненные по 7-нм техпроцессу. В сети то и дело появляется тесты, которые демонстрируют преимущество графической части этих процессоров над конкурентами из синего лагеря. Однако, до сих пор неясно, насколько хороши новые чипы в рабочих задачах, не требующих вмешательства видеокарты. Недавно один из таких процессоров прошёл проверку, продемонстрировав довольно впечатляющие результаты.

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В популярном бенчмарке Geekbench участвовал ноутбук компании Lenovo, который был построен на базе 8-ядерного 16-поточного процессора Ryzen 7 4700U. Максимальная тактовая частота чипа составляла 4185 МГц, минимальная опускалась до 3995 МГц. В однопоточном тесте ноутбук получил 4910 баллов, а в многопотоке 21693 балла.

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Интересно, что его конкуренты Intel Core i7-1065G7 и i7-10710U набирают гораздо меньше баллов. Так, i7-1065G7 набирает в однопотоке от 1800 до 6300 баллов (чаще мы видим среднее значение в районе 4000), а в многопотоке 3700-2000 (со средним 15000). В то время как i7-10710U получает от 2400 до 5600 в однопотоке (4000) и 7400-24000 в многопотоке (18000).

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