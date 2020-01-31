Европа создаст собственный процессор Titan с HBM, DDR5 и PCIe 5.0
Китайцы увеличивают преимущество в полупроводниковой отрасли. Если так пойдёт и дальше, разрыв между лидерами рынка – компаниями AMD и Intel, нивелируется, и чипы Zhaoxin будут продаваться по цене лапши. Пытаясь не отстать от китайцев, Европейская инициатива в области процессоров (EPI) ведёт активные разработки собственного высокопроизводительного чипа.
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Идея состоит в создании высокопроизводительного процессора, который будет эффективен при работе нейросетей и машинного обучения. Мало того, руководство EPI уже получило рабочий прототип и сейчас занимается анализом наиболее оптимальной архитектуры будущих европейских чипов.
рекламаПредставители EPI рассказали, что процессор будет выпускаться по 6-нм техпроцессу EUV от TSMC. Появления полностью готового прототипа должно появится к концу 2020 года. В основу его ляжет архитектура ARM. Ещё один процессор получит название Titan, основываясь на архитектуре RISC-V. Главным его отличием станут тензорные и векторные процессоры для работы с ИИ. Сообщается, что Titan получит одновременно память стандартов HBM и DDR5, а также высокопроизводительный интерфейс PCIe 5.0.
Более подробной информации о реальной производительности представители EPI не предоставили. По заявлениям руководства, чип позволит Европе полагаться на собственные силы в построение суперкомпьютеров для нужд государственных организаций и крупных частных компаний.
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