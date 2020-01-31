Эксперты pcgamesn советуют воздержаться от покупки видеокарт AMD Radeon RX 5700 и RX 5500 до 4 февраля 2020 года
AMD славится своей щедростью. Уже давно вместе с покупкой видеокарты можно бесплатно получить одну или несколько популярных игр. Причём вам подарят не какие-то третьесортные индипроекты, а настоящие блокбастеры, которые расходятся миллионными тиражами. Сообщается, что красные решили обновить свой пакет «Raise the Game» для некоторых видеокарт. Текущая акция прекратила действовать 31 января 2020 года.
рекламаС одной стороны, всё просто отлично. Те, кто купит видеокарту Radeon RX 5700 получат цифровой ключ на бесплатную загрузку игр Monster Hunter World: Iceborn и Resident Evil 3. Те, кто купит Radeon RX 5500 смогут скачать Resident Evil 3, Tom's Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Warcraft III: Reforged. Вот только на этом новости не заканчиваются. Во-первых, красный напрочь забыли о покупателях видеокарты RX 5600 XT, не предложив им вообще никаких подарков. А во-вторых, сделать покупку нужно начиная с 4 февраля. Таким образом, если вы сегодня решились на покупку красной карточки, остановитесь.
рекламаЭксперты советуют подождать. Кроме того, всем, кто задумывался о приобретении RX 5600 XT, также стоит повременить. Эксперты полагают, что это банальная ошибка, которая будет скоро исправлена. Кроме игр, все покупатели получат 3 месяца бесплатного доступа к Xbox Game Pass для ПК, где геймеров ждёт ещё больше игр.
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