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AMD славится своей щедростью. Уже давно вместе с покупкой видеокарты можно бесплатно получить одну или несколько популярных игр. Причём вам подарят не какие-то третьесортные индипроекты, а настоящие блокбастеры, которые расходятся миллионными тиражами. Сообщается, что красные решили обновить свой пакет «Raise the Game» для некоторых видеокарт. Текущая акция прекратила действовать 31 января 2020 года.

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С одной стороны, всё просто отлично. Те, кто купит видеокарту Radeon RX 5700 получат цифровой ключ на бесплатную загрузку игр Monster Hunter World: Iceborn и Resident Evil 3. Те, кто купит Radeon RX 5500 смогут скачать Resident Evil 3, Tom's Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Warcraft III: Reforged. Вот только на этом новости не заканчиваются. Во-первых, красный напрочь забыли о покупателях видеокарты RX 5600 XT, не предложив им вообще никаких подарков. А во-вторых, сделать покупку нужно начиная с 4 февраля. Таким образом, если вы сегодня решились на покупку красной карточки, остановитесь.

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